МО распространило видеозапись уничтожения армянской диверсионной группы

Министерство обороны распространило видеозапись уничтожения огнем армянской диверсионной группы.

Как сообщили в пресс-службе министерства обороны, на видеозаписи видно как наши подразделения открывают огонь по армянской диверсионной группе, как диверсанты в панике убегают, переносят раненных и убитых в автомобиль, а также момент уничтожения военного транспортного средства.

Отметим, что 7 февраля начиная с 16:55 подразделениями ВС Армении из крупнокалиберного оружия, минометов и пушек были обстреляны позиции наших войск на передовой линии в различных направлениях фронта. В результате неотложных ответных мер были уничтожены различные инженерные сооружения и огневые точки врага. Подвергнув обстрелу наши позиции из крупнокалиберного оружия, армянские вооруженные подразделения хотели отвлечь внимание от диверсии, которую они попытались совершить в другом направлении фронта в Нагорном Карабахе. Однако благодаря бдительности наших подразделений активность врага была заранее выявлена. В результате принятых мер враг понес потери и был вынужден отступить. Личный состав ВС Азербайджана не понес потерь, и в настоящий момент оперативная обстановка вдоль линии фронта находится под контролем.