Позиции азербайджанской армии были обстреляны из минометов и пулеметов

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя 60 и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 34 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского и Беркабер Иджеванского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гаймаглы и Гызылгаджилы Газахского района. С позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари, Мосесгех Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Алибейли, Агбулаг, Агдам Товузского района, с позиций на безымянных высотах Красносельского района Армении – позиции на безымянных высотах и селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского, Мехтили Джабраильского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.