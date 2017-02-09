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Израиль обстрелял пост сирийской армии

Израильские военные обстреляли пост сирийских правительственных войск после падения артиллерийского снаряда на оккупированной еврейским государством части Голанских высот.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

С израильской стороны пострадавших нет.  "После того как снаряд, выпущенный из танкового орудия со стороны Сирии, упал на севере Голанских высот, Армия обороны Израиля атаковала пост, принадлежащий сирийскому режиму", - сказано в сообщении.


Опубликовано:9 Февраль, 2017  11:23, ]]>Печать]]>
 
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