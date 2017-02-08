Читатель спрашивает: Обязательно ли выполнять намаз на специальном коврике для намаза?

Очень часто намаз называют разговором человека с Создателем. Поэтому важно соблюдать как внешние, так и сокрытые условия намаза. Учитывая значимость намаза, люди стараются быть внимательными ко всем деталям, в том числе и к вопросу чистоты. Выполнение намаза на специальном коврике с точки зрения шариата не обязательно. Однако использование такого коврика, как проявление уважения к намазу, одобряется. А в общественных местах, где нет необходимых условий для соблюдения чистоты пола, использование подобных ковриков особенно рекомендуется.