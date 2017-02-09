В Сирии ликвидированы 11 членов "Аль-Каиды"

Американские ВВС в ходе двух авиаударов рядом с сирийским городом Идлиб ликвидировали 11 членов террористической организации "Аль-Каида".

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвиса

"Американские вооруженные силы убили 11 представителей "Аль-Каиды" в результате двух точных авиаударов около Идлиба, Сирия, 3-4 февраля", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что в результате авиаудара американские ВВС ликвидировали террориста Абу Хани аль-Масри (Abu Hani al-Masri), имеющего связи с Усамой бен Ладеном.