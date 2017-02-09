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Организация "Азербайджан" вернула себе право на участок для мечети в Екатеринбурге

Вчера Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск региональной общественной организации «Азербайджан» к МУГИСО о возврате земельного участка на улице Репина в Екатеринбурге.

Как передает islam.az со ссылкой на Report, в 2011 году организации «Азербайджан» был выделен участок земли площадью 2008 кв. м. под строительство большой мечети.

Земля примыкает к мусульманскому кладбищу. Договор аренды участка был заключен с администрацией Екатеринбурга. Мечеть планировали построить по традиционным канонам, с минаретами. Ее площадь должна была составить 1,4 тыс. кв.м. Однако в 2016 году мэрия потребовала возврата участка в связи с тем, что разрешение на строительство не получено, работы на участке не ведутся, а задолженность по аренде составляет около 9 тыс. руб. В итоге МУГИСО отказалось от продления аренды.


Опубликовано:9 Февраль, 2017  12:41, ]]>Печать]]>
 
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