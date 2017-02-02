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Имам Али (а): "Результат беспечности - огорчение, а плод осторожности и дальновидности - благополучие (спасение от ущерба и убытков)"
(Нахджуль-Балага, мудрое изречение 172)
Назидание от имама Али (а): "Результат беспечности..."
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