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Новости » Мудрость веков

Назидание от имама Али (а): "Результат беспечности..."

Имам Али (а): "Результат беспечности - огорчение, а плод осторожности и дальновидности - благополучие (спасение от ущерба и убытков)"

(Нахджуль-Балага, мудрое изречение 172)


Опубликовано:9 Февраль, 2017  12:55, ]]>Печать]]>
 
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