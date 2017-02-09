СМИ: ИГИЛ официально объявило войну Израилю

Террористическая группировка «Исламское государство» официально объявила войну Израилю. Об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Так, по сообщениям палестинского информационного агентства Maan, экстремисты распространили заявление, в котором говорится о «начале войны против израильского врага».

Напомним, ранее ИГИЛ взяло на себя ответственность за ракетный обстрел с Синайского полуострова израильского курортного городка Эйлат, в результате которого, к счастью, никто не пострадал. Сейчас власти Египта проверяют информацию об обстреле, поскольку выпущены ракеты были с территории этой страны.