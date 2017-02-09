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В Бельгии обеспокоены масштабами пропаганды ваххабизма

В Бельгии активно пропагандируются идеи радикального ислама. Об этом речь идет в докладе, опубликованном Министерством внутренних дел страны.

«Под влияние ваххабизма попадает все больше мечетей и исламских центров, находящихся в Бельгии. Сейчас такое явление наблюдается в 30 из 80 существующих мечетей. Особенно активно эта идеология продвигается в таких городах как Брюссель, Мехелен и Антверпен», - говорится, в частности, в документе, передает islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Напомним, в рамках борьбы с распространением радикальной идеологии бельгийские власти выделили порядка 3,3 миллионов евро на зарплату имамов, впервые приступающих к работе. По мнению правительства королевства, активная поддержка нового поколения мусульманских священнослужителей позволит максимально распространить так называемый «интегрированный» ислам.


Опубликовано:9 Февраль, 2017  15:23, ]]>Печать]]>
 
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