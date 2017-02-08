Российский истребитель нанес авиаудар по турецким военнослужащим

Сегодня российский истребитель нанес авиаудар по зданию, в котором находился турецкий контингент.

Как сообщает islam.az, информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции. В заявлении говорится, что инцидент произошел в 08:40. В результате авиаудара погибло трое, ранено 11 военнослужащих.

Отмечено, что инцидент произошел из-за ошибки пилота: «Российские официальные лица, назвали произошедшее несчастным случаем и принесли извинения и соболезнования. Обе стороны проводят расследование. Помимо этого президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с инцидентом».