Режим прекращения огня был нарушен 36 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения с использованием 60-мм минометов в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Минобороны, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари, Мосесгех Бердского района – позиции, расположенные в селах Алибейли, Агбулаг, Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района Армении – позиции, расположенные на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Юсифджанлы, Немирли, Мерзили, Сарыджалы, Шураабад Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Джабраильского и Физулинского районов.