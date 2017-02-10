В результате схода снежной лавины погиб военнослужащий ВС Азербайджана

Вечером 9 февраля при исполнении служебных обязанностей в хребте Муровдаг, в результате схода снежной лавины погиб военнослужащий Вооруженных Сил, солдат Рустамов Ульви Ахмед оглу.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт Министерства обороны, в настоящее время принимаются соответствующие меры по вывозу и эвакуации из глубокого оврага тела погибшего военнослужащего.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего в результате стихийного бедствия военнослужащего.