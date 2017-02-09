Читатель спрашивает: Нарушится ли малое омовение человека, если из раны на его теле пойдет кровь?

Деяния, нарушающие малое омовение, подробно описаны в шариатских книгах. Согласно шиитскому (джафаритскому) мазхабу, кровь, вытекшая из раны, не нарушает малое омовение, достаточно отмыть кровяное пятно и очистит рану. Этих же взглядов придерживаются последователи шафиитского и маликитского мазхабов ахли-сунны. Согласно ханафитскому мазхабу, кровь, вытекшая из раны нарушает малое омовение в случае растекания, если же этого не будет и кровь останется на ране, то малое омовение не нарушается. Взгляды ханбалитов близки к предыдущему: если из раны выделится большое количество крови, то малое омовение нарушится, в противном случае – нет.