Асад: в Европе немало боевиков из Сирии

Боевики публикуют свои фотографии с оружием в Сирии, после чего живут, как невинные беженцы в Европе. Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал президент Сирии Башар Асад в интервью интернет-порталу Yahoo_News.

"В интернете мы можем найти фотографии террористов с оружием в руках или во время убийства. Потом мы их видим среди мирных беженцев в Европе и на Западе", — цитирует слова президента официальный Twitter президентского дворца.

Асад отметил, что его задача как президента — вернуть стабильность Сирии, чтобы мирные граждане смогли вернуться и жить на родине.

"Каждое государство имеет право ставить свои ограничения на въезд. Я не обсуждаю, является ли это правильным или нет. Это проблема США",- сказал президент, отвечая на вопрос об ограничении на въезд для сирийских беженцев.