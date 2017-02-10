Выступление президента ЮАР в парламенте закончилось дракой

Выступление президента ЮАР Джейкоба Зумы перед парламентариями было прервано оппозиционными депутатами, после чего заседание переросло в драку.

Недовольство депутатов от леворадикальной партии “Борцы за экономическую свободу” вызвали военные патрули, развёрнутые вокруг здания парламента по приказу президента, чтобы разделить демонстрации сторонников и противников правительства.

Джулиус Малема, лидер партии “Борцы за экономическую свободу”: “Перед нами сидит человек совершенно неисправимый. Прогнивший насквозь. Это было признано конституционным судом”.

После того, как лидер “Борцов за экономическую свободу” Джулиус Малема неоднократно прервал выступление президента, председатель Национальной ассамблеи ЮАР Балека Мбете попросила стражей порядка вывести бунтующих депутатов из зала. Попытка исполнить этот приказ закончилась потасовкой.

Затем столкновения выплеснулись из здания парламента на улицы Кейптауна.

Рейтинг популярности президента Зумы, чьи полномочия истекают в 2019 г., обрушился из-за череды коррупционных скандалов. Недовольство им растёт даже внутри его собственной партии, Африканского национального конгресса.