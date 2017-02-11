Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 33 раза

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 33 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Гызылгаджили Газахского района. С позиций, расположенных на безымянных высотах и селе Чинари Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Коханеби, Агбулаг Товузского района. С позиций на безымянных высотах Красносельского района Армении были обстреляны азербайджанские позиции в себе Гаравеллилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Юсифджанлы, Шураабад, Марзили Агдамского, Мехтили Джабраильского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Джабраильского и Физулинского районов.