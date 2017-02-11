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Исполняется 25 лет со дня оккупации сел Малыбейли и Гушчулар Шушинского района

Исполняется 25 лет со дня оккупации сел Малыбейли и Гушчулар Шушинского района.

Aрмянские военные подразделения при помощи оружия и техники дислоцированного в Ханкенди 366-го полка, а также армянских и русских военных с 9 февраля перешли в атаку на села Малыбейли и Гушчулар.

После 3-дневного неравного боя 11 февраля 1992 года оба села были оккупированы. Села были сожжены, жилые дома, школы, детсады, больницы, административные здания, памятники культуры, сельскохозяйственные объекты – уничтожены.

В результате оккупации были убиты и взяты в плен до 30 мирных жителей, сотни людей были ранены.

Остальным удалось, пройдя в мороз несколько километров горной дороги и армянские посты, дойти до Агдамского района.


Опубликовано:11 Февраль, 2017  11:30, ]]>Печать]]>
 
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