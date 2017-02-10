Читатель спрашивает: Полезно ли носить при себе написанные молитвы?

Молитва является оружием верующего, ключом общения с Аллахом. Лучшая молитва – это обращение к Аллаху своими словами. Поэтому в религиозных источниках предпочтение отдается читаемым вслух молитвам. Но вместе с тем, существуют молитвы, которые полезно писать и носить при себе. Относительно некоторых из этих молитв есть конкретные указания об условии, времени и средствах написания. К написанным молитвам следует относиться с уважением, предохранять их от осквернения. Наиболее широко распространены среди письменных молитв аятуль-курси, молитва от сглаза, испуга и для желаний.