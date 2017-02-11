Пентагон: в Ираке убит подозреваемый в подготовке терактов во Франции

Подозреваемый в организации серии терактов во Франции Рашид Кассим был убит в результате ударов ВВС коалиции во главе с США в районе иракского Мосула.

Как передает islam.az со ссылкой на AFP, об этом заявил официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Смерть боевика ИГ еще не подтверждена. «Мы в настоящий момент оцениваем результаты удара и сообщим более подробную информацию позднее»,- заявил представитель Пентагона.

Гражданин Франции Рашид Кассим подозревается в организации убийства священника в Нормандии 26 июля 2016 года.