Трамп посоветовал Роухани быть осторожнее в высказываниях

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Роухани быть осторожнее в выборе высказываний.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом республиканец заявил журналистам на борту президентского самолета.

"Ему лучше быть осторожнее", - сказал он на просьбу прокомментировать слова Роухани о том, что "те, кто будет использовать в отношении Исламской Республики язык угроз, пожалеют об этом".

Такое заявление Роухани сделал в пятницу, когда по всему Ирану прошли массовые манифестации по случаю годовщины победы в стране в 1979 году исламской революции.