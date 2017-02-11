Не менее 7 нигерийских военных погибли при нападении "Боко Харам"

По меньшей мере семь военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировкой "Боко Харам", еще 19 ранены.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, боевики внезапно напали на военных со скрытой позиции на северо-востоке страны в штате Борно.

Инцидент произошел у дороги, соединяющей города Аджири и Диква.

"Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.