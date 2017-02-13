Режим прекращения огня был нарушен 22 раза

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 22 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Марзили, Юсифджанлы Агдамского, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского районов, а также на безымянных высотах Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.