Читатель спрашивает: Имеет ли какой-то религиозный подтекст выражение «чила», используемое в отношении женщин и младенцев?





Слово «чила» произошло от персидского слова «чехел», то есть «40». Согласно народному поверью, невеста, а также родившая ребенка женщина в течение 40 дней переживает период «чилы». Это же относится и к новорожденному. По истечении 40 дней происходит церемония, посвященная концу периода «чилы». В религиозных источниках на этот счет нет никаких утверждений. Поэтому ошибочно придавать этим обычаям религиозный подтекст. К ним нужно относиться как к составной части национальных обычаев.