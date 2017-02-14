Голландия дала положительный ответ на обращение турецких военнослужащих о предоставлении убежища

Голландия дала положительный ответ на обращение находящейся на военной службе в странах Европы группы турецких военнослужащих о предоставлении политического убежища.

Как сообщает islam.az со ссылкой на ВВС, военнослужащие, которые, вероятно, могут быть арестованы, отказались вернуться в Турцию. Военнослужащие (число не называется) могут оставаться на территории Голландии в течение 18 месяцев. За этот период Голландия будет выяснять, являются эти военнослужащие виновными или нет. В случае, если их невиновность будет доказана, тогда они вместе со своими семьями получат разрешение на проживание в Голландии, не будут переданы Турции.

Сообщается, что официальная Анкара потребовала возвращения в страну этих военнослужащих. Они же, уклонившись от ареста, попросили предоставить им убежище. Голландское государственное телевидение объявило о том, что после попытки военного переворота 15 июля более 100 турецких военнослужащих попросили политическое убежище у зарубежных стран.

Ранее медиа Германии написали, что у них попросили убежище около 40 турецких офицеров НАТО.