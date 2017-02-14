Мобильная версия Azərbaycanca
Главный раввин Москвы, председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт извинился за свои слова о том, что «99% террористов являются мусульманами».
Соответствующее видео опубликовал в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.
Посол Сирии в Китае: На стороне террористов воюют около пяти тысяч китайских боевиков
С покрытой головой: «Шведские феминистки» надели хиджабы Фотолента
Главный раввин Москвы извинился перед мусульманами Видео
Имеет ли какой-то религиозный подтекст выражение «чила», используемое в отношении женщин и младенцев? Ислам в вопросах
В США арестовали почти 700 человек по подозрению в угрозе безопасности
Иракская армия уничтожила 77 боевиков ИГИЛ
В Бельгии вынесен приговор вернувшемуся из Сирии боевику
Сирийская армия начала наступление по направлению к Пальмире
Почему врачи в операционной носят форму зеленого или синего цветов? А вы знали?
Стамбульский стрелок хочет себе смертного приговора
В Пакистане cуд запретил празднование Дня святого Валентина
За пять месяцев в Турции уничтожили до 700 террористов
Два телеканала сообщили о ранении лидера ИГ аль-Багдади
ООН: 18 мирных жителей погибли в Афганистане в результате удара международных сил
Что означает слово «сагалейн», встречающееся в религиозных текстах? Ислам в вопросах
Минобороны Азербайджана: Уничтожена вражеская диверсионная группа Видео
Девять человек погибли при взрыве в Багдаде
Не менее 7 нигерийских военных погибли при нападении "Боко Харам"
Пентагон: в Ираке убит подозреваемый в подготовке терактов во Франции
В эти дни отмечается Аййами-Фатимиййа
Полезно ли носить при себе написанные молитвы? Ислам в вопросах