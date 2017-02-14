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Главный раввин Москвы извинился перед мусульманами

Главный раввин Москвы, председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт извинился за свои слова о том, что «99% террористов являются мусульманами».

Соответствующее видео опубликовал в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.


Опубликовано:14 Февраль, 2017  12:11, ]]>Печать]]>
 
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