Главный раввин Москвы извинился перед мусульманами

Главный раввин Москвы, председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт извинился за свои слова о том, что «99% террористов являются мусульманами».

Соответствующее видео опубликовал в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.