Посол Сирии в Китае: На стороне террористов воюют около пяти тысяч китайских боевиков

Около пяти тысяч выходцев из Китая воюют на территории Сирии, куда они перебрались через Турцию.

Об этом заявил посол Сирии в Китае Имад Мустафа.

«Количество террористов — выходцев из Китая значительно увеличилось с ходом конфликта. В настоящее время мы можем говорить о пяти тысячах боевиков», — приводит РИА Новости слова посла.

Он также отметил, что многие из этих боевиков перебрались в Сирию со своими семьями.

«Как результат, у нас теперь есть китайские дети в Сирии, которые публикуют свои видео в YouTube с мечами и автоматами Калашникова в руках и говорят о джихаде в Сирии, но они — китайцы», — подчеркнул Мустафа.

По его словам, часть китайских боевиков — члены террористической организации ИГ, а вторая часть ассоциирует себя с «Джабхат ан-Нусрой», передает islam.az.