Сирийская армия вернула контроль над газовым месторождением под Пальмирой

Сирийская армия при поддержке отрядов ополчения и авиации восстановили контроль над газовым месторождением Хиян под Пальмирой в провинции Хомс, сообщил РИА Новости источник, приближенный к сирийскому ополчению "Соколы пустыни".

"Сирийская армия при поддержке сирийского ополчения и авиации восстановили полный контроль над газовым месторождением Хиян к западу Пальмиры", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в ходе наступления были ликвидированы десятки боевиков, уничтожена бронетехника террористов. Несколько групп террористов отступили в сторону города Пальмира, передает islam.az.

За несколько дней до отступления боевики террористической группировки ИГ полностью уничтожили газоперерабатывающий завод Хиян и ведущий от него газопровод.