США и Канада договорились вместе бороться с ИГ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовали совместное заявление, в котором говорится о намерении двух стран продолжить совместную борьбу с террористической группировкой ИГ и работу по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что две страны будут достигать цели за счет «военных действий и помощи государствам-партнерам в борьбе с потоком террористов на Ближний Восток».

Кроме того, США и Канада заявили о намерении «отключить доступ ИГ к финансированию и противостоять пропаганде террористической организации», передает islam.az со ссылкой на Euronews.