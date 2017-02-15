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Новости » Точка зрения

Кто убивает лидеров мятежников в Донбассе?

İslam.az предлагает вниманию читателей статью, опубликованную на польском портале "Wirtualna Polska".

Михаил «Гиви» Толстых погиб в своем офисе, расположенном в центре Донецка. Утром кто-то выстрелил в направлении его кабинета из огнемета «Шмель». Другая версия говорит о заложенной бомбе. В любом случае пользовавшийся дурной славой командир сепаратистов погиб на месте.

Толстых возглавлял известный своей жестокостью батальон «Сомали» и был одним из самых известных пророссийских боевиков. Он прославился, в частности, после ожесточенных боев в Иловайском котле в 2014 году, где силы сепаратистов и российской армии взяли в окружение много украинских подразделений. Он также принимал участие в боях за Донецкий аэропорт.

«Гиви», которого обвиняли в садизме и издевательствах над пленными, приобрел в Донбассе статус героя. Он охотно раздавал журналистам интервью и позировал перед камерами. После сообщения о его смерти в Донецкой Народной Республике объявили трехдневный траур.

Это уже черная серия

Убийство «Гиви» вызвало большое волнение и массу подозрений, потому что он стал очередным боевиком с Донбасса, который лишился жизни за последние месяцы. Можно говорить уже о целой серии загадочных смертей, которую сложно объяснить простой случайностью. В октябре прошлого года при похожих обстоятельствах погиб товарищ Толстых — прославленный Арсен Павлов по кличке «Моторола». Кто-то подложил бомбу в лифт дома, в котором он жил.

До Павлова в результате покушений погибли еще шестеро лидеров антиукраинского бунта, в частности, Александр Беднов («Бэтмен»), Алексей Мозговой («Призрак») и самозваный казацкий атаман Павел Дремов. В сентябре под Москвой застрелили Евгения Жилина — лидера пророссийского движения «Оплот», который был одним из инициаторов вооруженного восстания против Киева. Примерно в то же время покончил жизнь самоубийством бывший премьер Луганской Народной Республики Геннадий Цыпкалов, которого в рамках внутренних разборок арестовали его бывшие товарищи.

Очередная загадочная смерть произошла в конце января: в Москве скончался Валерий Болотов — первый руководитель самопровозглашенной республики, созданной весной 2014 года в Луганске. Официальной причиной смерти называется инфаркт, однако, в это мало кто верит.

Украинские спецслужбы, кремлевские чистки, мафиозные разборки

В последние недели появляется все больше догадок по поводу того, кто стоит за ликвидацией лидеров проекта «Новороссия». Возможны три версии или их сочетание. Каждый раз, когда на территории самопровозглашенных республик в Донбассе кто-то гибнет в теракте, сепаратистское руководство возлагает ответственность на спецслужбы Украины. Версию, что Киев на самом деле мстит, убивая преступников вроде «Гиви» и «Моторолы», исключать нельзя, хотя выглядит она наименее убедительно.

«Я думаю, Кремль „вычищает" пророссийских командиров, которые скомпрометировали себя военными преступлениями, — предлагает вторую версию бывший аналитик Агентства разведки и эксперт по России Роберт Хеда (Robert Cheda). — Это подготовительный этап к политическому решению украинского вопроса. В связи с ожидающейся сменой курса американской политики Москве нужно перевести ситуацию в более цивилизованное русло и передать власть в Донбассе какой-то новой силе», — полагает он. На место убитых командиров приходят люди, которых будет легче контролировать.

Кроме того, россияне могут таким образом избавляться от свидетелей, которые с самого начала принимали участие в пророссийском бунте, а поэтому знают все обстоятельства развязанной против Украины гибридной войны. Сейчас все кремлевские секреты покоятся в могилах и им ничто не угрожает.

Третье объяснение звучит наиболее прозаично: лидеры сепаратистов вцепились друг другу в глотки, сражаясь за деньги и власть. «Они все — активные участники организованных преступных группировок и коррупционных схем. Также они получают доходы от некоторых взятых под контроль секторов донбасской экономики. На этом фоне могут начаться мафиозные разборки. Такая версия не противоречит тому, что россияне прекрасно обо всем знают и могут использовать эти столкновения для собственных политических целей», — подводит итог Хеда.


Опубликовано:14 Февраль, 2017  16:35, ]]>Печать]]>
 
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