ООН привержена принципу двух государств в ближневосточном конфликте

Секретариат ООН заявил о поддержке принципа двух государств при решении ближневосточного конфликта. Так заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал РИА Новости заявления представителя Белого дома о возможности изменить подход.

Высокопоставленный представитель Белого дома накануне встречи лидеров США и Израиля в Вашингтоне сообщил журналистам, что США не будут настаивать на принципе двух государств при решении ближневосточной проблемы и главное — достичь мира, а путь к нему стороны могут выбрать любой.

"Вы осведомлены о нашей поддержке принципу двух государств. Кроме этого, я не буду комментировать", — сказал Хак.

До сих пор решение конфликта на основе создания еврейского и арабского государств США называли краеугольным камнем своей внешней политики на Ближнем Востоке.