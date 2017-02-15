Трамп ожидает, что Россия вернет Крым Украине

Президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и "вернет Крым". Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым", — сказал Спайсер на брифинге.

Он подтвердил, что Трамп также хочет "быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации". "Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая "Исламское государство", — отметил пресс-секретарь.