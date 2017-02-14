Читатель спрашивает: Запрещено ли употребление в пищу и икры нечешуйчатой рыбы?

Согласно джафаритскому мазхабу, употребление в пищу нечешуйчатых рыб запрещено. Этому есть достаточно доказательств в хадисах непорочных. Если есть фетва о запретности употребления в пищу какой-то рыбы, этот запрет распространяется на все части рыбы: мясо, голову, икру. Если у рыбы нет чешуи, то нельзя употреблять в пищу ни самца, ни самку, ни крупную, ни детеныша, ни икру. Вновь повторимся, что это указание имеет отношение лишь к джафаритскому мазхабу. Согласно мазхабу ахли-сунны, любая рыба, выловленная в воде, а также ее икра дозволена к употреблению в пищу.