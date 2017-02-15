Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 32 раза

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 32 раза.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селах Айгепар и Чинари Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Алибейли и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Чилябюрт Тертерского, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского, Мехтили Джабраильского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Джабраильского и Физулинского районов.