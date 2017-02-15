В Конго военнослужащие за неделю убили 100 человек

Военными Демократической Республики Конго убиты по меньшей мере 100 человек.

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, об этом заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.

Трагические инциденты произошли в период с 9 по 13 февраля в ходе столкновений членов национальной армии со сторонниками местного племенного вождя Камвина Нсапу. В результате погибли 100 человек, в том числе 39 женщин из племени Камвина Нсапу. По словам Лиз Троссел, солдаты конголезской армии открыли беспорядочный огонь по группе мятежников, вооруженных в основном мачете и копьями.

В ООН призвали власти ДРК провести полное и независимое расследование недавних актов насилия и всех других грубых нарушений прав человека в провинции Касаи.