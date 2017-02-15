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Талибы захватили стратегически важный населенный пункт в Афганистане

Стратегически важный населенный пункт накануне вечером перешел под контроль группировки "Талибан" в провинции Фарьяб, на северо-западе Афганистана.

По сообщению телеканала Tolo News, населенный пункт Гурзод в уезде Ширин Тагаб провинции Фарьяб был захвачен боевиками "Талибан" после того, как правительственные силы потеряв убитыми 4 бойцов местного отряда самообороны и 1 полицейского, оставили два блок-поста, передает islam.az со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что население Гурзода спешно покидает свои дома. Источник в правительственных структурах, просивший не называть его имени, сообщил телеканалу, что населенный пункт Гурзод перешел под контроль талибов после того, как свои позиции в этом районе оставил отряд местной самообороны командира Хашимбая Остона.

Гурзод является важным стратегическим пунктом на трассе Хваджа Сабзпош - Маймана (административный центр провинции Фарьяб).


Опубликовано:15 Февраль, 2017  12:24, ]]>Печать]]>
 
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