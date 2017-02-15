Распоряжением руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева утвержден План мероприятий в связи с объявлением 2017 года в Азербайджане «Годом Исламской солидарности».

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, согласно распоряжению координация организации выполнения Плана мероприятий поручена Службе государственного советника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.

В План входит проведение мероприятий внутри страны и за ее пределами, посвященные солидарности внутри ислама, а также между исламом и другими конфессиями.