Посол ОАЭ в Афганистане скончался от ранений, полученных при теракте

Министерство по делам президента ОАЭ заявило о кончине посла страны в Афганистане Джумаа аль-Кааби, который скончался от ран, полученных в результате теракта в Кандагаре в январе, сообщает государственное информагентство WAM.

Во вторник, 10 января, при взрыве в афганском Кандагаре погибли 11 человек и 16 получили ранения, погибли пять эмиратских дипломатов, ранения получил посол ОАЭ в Афганистане. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар, где эмиратские дипломаты находились с гуманитарной миссией, передает islam.az со ссылкой на Интерфакс.