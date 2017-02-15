Режим прекращения огня был нарушен 45 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровые минометы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 45 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского и на безымянных позициях Иджеванского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селе Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Коханеби и Агбулаг Товузского района. С позиций на безымянных высотах Красносельского района Армении были обстреляны азербайджанские позиции на безымянных высотах Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх Тертерского, Юсифджанлы, Джавахирли, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Джабраильского и Физулинского районов.