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WSJ: Разведка США скрыла от Трампа секретные данные

Ряд сотрудников американских спецслужб скрыли от президента США Дональда Трампа конфиденциальные разведывательные данные из-за опасений, что они могут быть скомпрометированы и могут просочиться в прессу.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ситуацией.

В некоторых случаях представители разведки решили не сообщать Трампу об источниках и способах, которые американские спецслужбы используют для получения информации. Среди этих данных, в частности, может содержаться информация о средствах, с помощью которых ведется слежка за иностранными государствами. Сколько раз подобная информация скрывалась от Трампа, неизвестно, отмечает газета.

Как отмечает издание, сотрудники разведки и ранее утаивали от президента и конгрессменов похожую информацию с целью сохранить свой источник в тайне, но при этом сообщали переданные им данные. Однако тогда, как подчеркивает газета, решение не было вызвано опасениями в благонадежности и осторожности главы государства.

Отметим, ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Трамп назвал утечки в СМИ о «связях с российской разведкой» преступлением.

Российский МИД назвал публикации СМИ еще одним свидетельством того, что в США идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле в свою очередь подчеркнули, что подобные сообщения не опираются на факты.


Опубликовано:16 Февраль, 2017  11:17, ]]>Печать]]>
 
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