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Новости » Ислам в вопросах

Должен ли кроме восполнения поста также выплатить кяффаре человек, который по болезни долгие годы не выполнял намаз и не постился?

Читатель спрашивает: Должен ли кроме восполнения поста также выплатить кяффаре человек, который по болезни долгие годы не выполнял намаз и не постился?

Каждый мусульманин обязан в Священный месяц Рамазан соблюдать пост. Нельзя по неуважительной причине не совершать этот вид богослужения. Некоторые лица, в том числе люди, не способные соблюдать пост по болезни, освобождаются от этой обязанности. Если человек по болезни не смог поститься в месяц Рамазан, но выздоровит до следующего месяца Рамазан, то обязан восполнить пропущенные дни поста. Кяффаре для него не полагается. Но если до следующего Рамазана он не выздоровит, то за каждый пропущенный день поста обязан дать бедняку 1 мудд (750 граммов) еды.

В приведенном в примере случае человек должен восполнить пост последнего месяца Рамазан, в который не постился. Кроме того, рекомендуется за каждый пропущенный день поста месяца Рамазан выдать бедняку 1 мудд еды. Кяффаре не полагается.


Опубликовано:16 Февраль, 2017  11:28, ]]>Печать]]>
 
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