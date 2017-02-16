В Йемене при авиаударе погибли девять человек, в том числе ребенок

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Девять человек, включая ребенка, погибли при авиаударе недалеко от столицы Йемена Саны, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.
Удар пришелся на траурную церемонию. По данным медиков, ранения получили еще 10 женщин.
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