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В Йемене при авиаударе погибли девять человек, в том числе ребенок

Девять человек, включая ребенка, погибли при авиаударе недалеко от столицы Йемена Саны, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Удар пришелся на траурную церемонию. По данным медиков, ранения получили еще 10 женщин.


Опубликовано:16 Февраль, 2017  11:47, ]]>Печать]]>
 
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