В Мосуле ликвидировали главу военной полиции ИГ

Коалиция под руководством США в ходе авиаудара ликвидировала главу военной полиции террористической группировки "Исламское государство" в иракском Мосуле.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил Совет безопасности Иракского Курдистана.

"Наше антитеррористическое управление подтверждает, что в ходе направленного авиаудара 14 февраля был убит глава военной полиции в Мосуле Хаки Исмаил Ауед Аль-Хадиди (Haqi Ismael Aued al-Hadidi)", — говорится в заявлении Совета безопасности.

Восточный Мосул был полностью освобожден от террористов группировки ИГ в ходе идущей с октября 2016 года операции иракских военных и коалиции во главе с США. Западная часть города пока остается под контролем боевиков.