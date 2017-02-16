Генштаб ВС Турции: Операция по захвату Эль-Баба завершена

Начальник Генштаба ВС Турции генерал Хулуси Акар заявил, что турецкая армия и силы сирийской оппозиции взяли под контроль город Эль-Баб.

Об этом сообщает газета Sabah, отмечая, что Акар сделал заявление во время короткого общения с журналистами в Катаре, передает islam.az со ссылкой на ТАСС.

"Мои поздравления, операция в Эль-Бабе завершилась", - цитирует генерала газета. Он также сообщил, что войска обезвредили в городе оставленные боевиками две крупные ловушки с большим количеством взрывчатки и продолжают очистку Эль-Баба от бомб и мин.

Эль-Баб являлся одной из опорных точек террористической группировки ИГ в Сирии. ВС Турции и "Сирийская свободная армия", действующие вместе в рамках операции "Щит Евфрата", в течение последних двух месяцев сосредоточили все силы для освобождения этого города. Около недели назад им удалось войти в его жилые кварталы и начать вытеснять оттуда боевиков ИГ. Следующей целью операции, по заявлениям Анкары, будет Ракка - "столица" ИГ в Сирии.