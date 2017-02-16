Башар Асад: В Сирии принимаем решения мы, а не Россия

Решения по ситуации в Сирии принимает Дамаск, а не Москва.





Об этом заявил сирийский президент Башар Асад, подчеркнув, что Россия уважает суверенитет Сирии.

«Нет, президент Владимир Путин не принимает решения в Сирии. Мы принимаем эти решения. Россия уважает наш суверенитет. На каждом пройденном этапе — стратегическом или тактическом — было взаимодействие с Сирией. Они никогда ничего не делали, не посоветовавшись с нами», — цитирует РИА Новости Асада.

При этом, по его словам, «без помощи России ситуация была бы хуже», передает islam.az.

Ранее Башар Асад заявил об исключительной роли Владимира Путина в восстановлении мира в Сирии.