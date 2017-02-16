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Башар Асад: В Сирии принимаем решения мы, а не Россия

Решения по ситуации в Сирии принимает Дамаск, а не Москва.


Об этом заявил сирийский президент Башар Асад, подчеркнув, что Россия уважает суверенитет Сирии.

«Нет, президент Владимир Путин не принимает решения в Сирии. Мы принимаем эти решения. Россия уважает наш суверенитет. На каждом пройденном этапе — стратегическом или тактическом — было взаимодействие с Сирией. Они никогда ничего не делали, не посоветовавшись с нами», — цитирует РИА Новости Асада.

При этом, по его словам, «без помощи России ситуация была бы хуже», передает islam.az.

Ранее Башар Асад заявил об исключительной роли Владимира Путина в восстановлении мира в Сирии.


Опубликовано:16 Февраль, 2017  14:00, ]]>Печать]]>
 
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