Заместитель председателя Госкомитета: «В Азербайджане имеют место случаи анормальной религиозности»

«В Азербайджане имеют место случаи анормальной религиозности».

Как сообщает islam.az со ссылкой на АПА, об этом во время выступления на круглом столе в Милли Меджлисе не тему «Причины возникновения семейных конфликтов и пути их устранения» заявил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов.

Г.Исмаилов отметил, что сюда входят факторы религиозного экстремизма и деградации семейных ценностей: «Несмотря на то, что в Исламе шариат один, культуры разные. Под прикрытием религии принадлежащий народам образ жизни представляется как образ жизни, установленный в Исламе. В результате этого, азербайджанские семьи живут образом жизни арабов или персов. Чужие семейные модели являются угрозой для нас. Если институт традиционной семьи пошатнется, естественно, в конце концов, будет нанесен удар по национальной государственности. Следует признаться, что в Исламе разрешено иметь 4 жен. Однако, это характерно арабской культуре. В азербайджанской культуре это не принимается. Ислам же не отрицает ни одну из этих культур».