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Новости » Ислам в вопросах

В каких случаях Солнце очищает скверну?

Читатель спрашивает: В каких случаях Солнце очищает скверну?

Во-первых, отметим, что солнечные лучи могут очистить лишь землю и стены. Остальные предметы невозможно очистить солнечными лучами, обязательно следует воспользоваться водой или иными средствами. Но и землю и стены солнечные лучи очищают при выполнении определенных условий. Самыми важными из них являются следующие:  земля или стены должны быть влажными, чтобы Солнце высушило их. Если они сухие, их следует намочить, чтобы они высушились солнечными лучами. Во-вторых, солнечные лучи должны попадать на землю и стены напрямую. Солнечные лучи, попадающие из-за занавески или плотных облаков, не являются очищающими. В-третьих, погода не должна быть слишком ветреной. То есть, солнечные лучи должны высушивать  сами, а не с помощью ветра. В-четвертых, на земле и стене не должна оставаться сама скверна, только после очищения самой скверны солнечные лучи могут очистить это место. Рекомендуется обратиться к сводам шариатских указаний, чтобы ознакомиться с остальными условиями.


Опубликовано:17 Февраль, 2017  10:14, ]]>Печать]]>
 
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