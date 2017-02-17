Reuters: Турция ужесточила контроль за мигрантами-мусульманами из России

Турецкая полиция ужесточила контроль за русскоязычными мигрантами-мусульманами. Стражи порядка уже провели несколько рейдов в домах мигрантов-мусульман из России и стран постсоветского пространства. Как передает islam.az со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает агентство Reuters.

В ходе обысков некоторых мигрантов задержали, некоторых — выслали из страны. По информации агентства, часть задержанных разделяли взгляды радикальных исламистов.

Сообщается, что Турция ужесточила контроль за русскоязычными мигрантами-мусульманами после серии терактов, ответственность за которые взяли на себя боевики ИГ. Один из примеров подобных терактов — стрельба в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января. Жертвами атаки стали 39 человек, среди которых была одна россиянка.

Стрельбу открыл выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов. Ответственность за теракт на себя взяло ИГ.