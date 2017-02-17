Организация исламского сотрудничества (ОИС) распространила заявление в связи с 25-летней годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает islam.az со ссылкой на официальный сайт структуры, генеральный секретарь организации Юсиф Аль Осаймин выразил соболезнования близким погибших в результате этой трагедии.

В заявлении говорится, что Ходжалинская резня была совершена на незаконно оккупированных Арменией азербайджанских территориях. В заявлении также отмечается, что в принятых на предыдущих сессиях Совета министров иностранных дел ОИС резолюциях говорится, что совершенные в отношении мирных граждан Азербайджана действия являются преступлением против человечества.

В заявлении выражена полная поддержка инициативам и усилиям Азербайджанской Республики, направленным на то, чтобы положить конец оккупации и восстановить свою территориальную целостность.