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В Пакистане после теракта в Сехван-Шарифе ликвидировали 36 боевиков

Пакистанские силовики ликвидировали 36 террористов в рейдах и боестолкновениях в разных частях страны после крупного теракта в Сехван-Шарифе, унесшего жизни 74 человек, сообщает телеканал Dunya News.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, в четверг вечером в пакистанском городе Сехван-Шариф провинции Синд на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара прогремел взрыв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ. Теракт произошел, когда на территории комплекса находилось много последователей суфизма, которые совершали регулярный ритуал. По последним данным, погибли 74 человека, еще более 300 получили ранения.

По данным Dunya News, в Карачи, провинция Синд, боевики напали на патруль рейнджеров в районе Мангопир, силовики ответным огнем ликвидировали шестерых нападавших. После этого началась операция по поиску их сообщников, в ходе которой произошла еще одна стычка с боевиками – пятеро из них были убиты. В другом населенном пункте Синда Каторе рейнджеры ликвидировали еще семерых боевиков.

В Зоне племен на севере страны произошла стычка на границе с Афганистаном между пограничниками и боевиками. Три террориста были ликвидированы, двое военнослужащих пострадали. В городе Пешавар, провинция Хайбер-Пахтунхва, силовики остановили автомобиль для проверки, находившиеся в нем боевики открыли по ним огонь – трое боевиков были убиты. Еще 12 боевиков были убиты в других регионах страны.

Ранее официальный представитель армии страны, генерал-майор Асиф Гафур заявил, что армия Пакистана считает, что последняя серия терактов в стране организована по указу "враждебных сил" с территории Афганистана, и Исламабад намерен принять ответные меры. Начальник штаба армии Пакистана, генерал Камар Джавид Баджва, в свою очередь, заявил, что "каждая капля крови нации будет отомщена и отомщена безотлагательно, больше никто не будет сдерживаться ни перед кем".

Позже стало известно, что пакистано-афганская граница закрыта на неопределенный срок по соображениям безопасности. Кроме того, в штаб армии Пакистана в Равалпинди были вызваны сотрудники посольства Афганистана в стране. Им был выдан список из 76 террористов, скрывающихся, по мнению Исламабада, на территории соседней страны. Пакистан потребовал принять в их отношении немедленные меры и передать их пакистанским властям.


Опубликовано:17 Февраль, 2017  12:45, ]]>Печать]]>
 
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