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В ряде городов США иммигранты не вышли на работу в знак протеста против политики Трампа

Тысячи иммигрантов в нескольких крупных американских городах  не вышли на работу, чтобы выразить несогласие с политикой, которую проводит президент США Дональд Трамп.

Как передает islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители правозащитных организаций, участвовавших в проведении акции.

По оценкам местных телекомпаний, в стране не открылись десятки магазинов, ресторанов и кафе, работники которых являются преимущественно выходцами из других государств. Акция, получившая название "День без иммигрантов", прошла, в частности, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Филадельфии, Атланте, Чикаго и Вашингтоне. Ее цель состояла в том, чтобы продемонстрировать, какую важную роль играют в американской экономике люди, приехавшие в США из-за границы.

"В дискуссии об иммиграции ключевым моментом является то, чтобы семьи не разделялись. Запреты, стены и облавы разрушают их", - говорится в заявлении по поводу данной акции, опубликованном в четверг Американским союзом защиты гражданских свобод. Ранее эта организация выступала с жесткой критикой ужесточения Трампом иммиграционной политики, а также в связи с этим подала против администрации США серию судебных исков.

"От докторов до посудомоек иммигранты являются неотъемлемой частью повседневной жизни США", - написала, в свою очередь, в своем микроблоге в социальной сети Twitter правозащитник Джанет Мургия. Она является президентом организации Национальный народный совет, одного из крупнейших в США объединений, выступающих в защиту прав выходцев из латиноамериканских стран.

Вскоре после инаугурации Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В январе новый президент США также распорядился о строительстве крупного барьера на границе с Мексикой. Трамп не раз заявлял, что данная преграда поможет остановить поток нелегальных иммигрантов на территорию США.


Опубликовано:17 Февраль, 2017  12:46, ]]>Печать]]>
 
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